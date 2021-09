Suche in Ahrensburg beendet : Vermisstes Handy der getöteten 23-Jährigen möglicherweise gefunden

Im hohen Gras und an den Gleisen wird auf dem Fluchtweg des dringend Tatverdächtigen nach dem wichtigen Beweismittel gesucht. Zwei Handys haben die Polizisten nun gefunden und sichergestellt.

Ahrensburg | Der dringend Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft und schweigt, während die Ermittlungen in Ahrensburg auf Hochtouren laufen. Der technische Zug der ersten Einsatzhundertschaft aus Eutin suchte seit 9 Uhr am 16. September mit 20 Einsatzkräften den möglichen Fluchtweg des Tatverdächtigen am Bahnhof-Gartenholz nach Beweismitteln ab. Zwei Mobi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.