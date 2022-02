Tod auf fremden Grundstück : Vermisster wird tot in einem Stacheldraht in Glinde gefunden

Noch ist unklar, warum der Mann sich auf dem fremden Grundstück aufhielt und wodurch er genau zu Tode kam. Ein Fremdverschulden wird aber durch die Polizei ausgeschlossen. Darauf gebe es keine Hinweise.

Glinde | Ein tragischer Vorfall hat sich im Süden Stormarns in Glinde am Dienstag, 1. Februar, abgespielt. Ein vermisst gemeldeter 65-Jähriger wurde am Abend gegen 22 Uhr laut Polizei tot auf einem Grundstück gefunden. Wie Polizeisprecherin Sandra Kilian von der Polizeidirektion Ratzeburg bestätigte, wurde der 65-Jährige mittags von seinen Verwandten als ve...

