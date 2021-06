Suchaktion mit gutem Ausgang : Vermisster Schwimmer wohlbehalten im Lütjensee aufgetaucht

Ein Mann war sehr weit in den Lütjensee hinausgeschwommen. Andere Badegästen konnten ihn nicht sehen und verständigten die Rettungskräfte.

Lütjensee | Das Rettungsboot aus Großensee war im Wasser, eine Drohne in der Luft, zahlreiche Rettungskräfte und die Freiwilligen Feuerwehren Lütjensee, Großensee und Trittau standen am Mittwochmittag am Nordstrand bereit. Zusätzlich waren von der Rettungsleitstelle IRLS Süd die Taucher der Berufsfeuerwehr Hamburg alarmiert und mit dem Rettungshubschrauber Chr...

