Plädoyer fürs Impfen : So ist die Corona-Situation in den Stormarner Kliniken

In Reinbek verstarb Mitte August ein ungeimpfter Patient auf der Intensivstation, in der Bad Oldesloer Asklepios-Klinik waren seit August alle Covid19-Patienten ungeimpft.

Bad Oldesloe | Die Corona-Pandemie ist gefühlt mittlerweile auch eine Pandemie der Zahlen und Statistiken geworden. Doch hinter den Zahlen stehen Schicksale und Menschen. Und wie die Situation sich tatsächlich darstellt, sieht man vor allem in den Kliniken. In letzter Zeit war häufig in öffentlichen und politischen Diskussionen die Rede davon, dass es die Hauptsa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.