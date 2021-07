Verkehrsunfall in Geesthacht : Opel-Fahrerin mit zwei Promille fährt auf Mercedes auf

In der Berliner Straße in Geesthacht kommt es zu einem Verkehrsunfall, bei der eine Person leicht verletzt wird. Die Verursacherin ist alkoholisiert.

Geesthacht | Verkehrsunfall mit Trunkenheit am Freitagabend, 23. Juli, in der Berliner Straße in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg). Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Die Verursacherin war alkoholisiert. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei war gegen 19.45 Uhr eine 67-Jährige aus Geesthacht in einem Opel Richtung Lauenburg unterwegs. Vor ihr ein ...

