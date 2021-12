Vereinsheim abgebrannt : Mehrgenerationenhaus „Oase“ spendet 3000 Euro für Oldesloer DLRG

Der Brandschaden übersteigt bei weitem den Versicherungsschutz. Da können die Oldesloer Lebensretter Spenden gut gebrauchen. Finanzhilfe erfährt die DLRG der Kreisstadt durch das Mehrgenerationenhaus Oase.

Bad Oldesloe | Der Schock sitzt noch tief. Am 10. November ging das alte und ziemlich marode DLRG-Vereinsheim am Kurpark in Flammen auf und seither sind die Oldesloer Lebensretter obdachlos. Der Brand zerstörte nicht nur die Holzbaracke, sondern auch den Vereinsbus und sämtliches Inventar, das sich in dem Gebäude befand. Es ist ein riesiger Verlust. „Durch d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.