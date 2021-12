Polizei stellt Tatverdächtigen : Lübecker nach Überfall auf Tankstelle in Ahrensburg festgenommen

Ein festgenommener Lübecker hat anscheinend einiges auf dem Kerbholz. Der 25-Jährige soll gleich für mehrere Taten kurz hintereinander verantwortlich sein, etwa einen Raubüberfall auf eine Tankstelle in Ahrensburg.

Ahrensburg | Vor knapp zwei Wochen, am Sonntag, 12. Dezember, wurde in Ahrensburg eine Tankstelle überfallen. Nun hat die Polizei nach umfangreichen und länderübergreifenden Ermittlungen einen Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann ist 25 Jahre alt und kommt aus der Hansestadt Lübeck. Haftbefehl ausgesetzt Nach Polizeiangaben bestand gegen den jungen Mann be...

