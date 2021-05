Gudow : Nach Feuer in Flüchtlingsunterkunft ermittelt jetzt die Mordkomission

Nach Großfeuer in Flüchtlingsunterkunft am Kaiserberg in Gudow hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen übernommen.

Gudow | Nach dem Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft am Kaiserberg in Gudow haben die Staatsanwaltschaft und die Mordkommission die Ermittlungen übernommen. Noch am Sonnabend, 1. Mai, wurde ein 32-jähriger Bewohner der Unterkunft vorläufig festgenommen. Gegen ihn ermitteln die Lübecker Staatsanwaltschaft und das Kommissariat 1 der Bezirkskriminalinspektio...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.