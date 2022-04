Corona- und Baustellenprobleme : Veranstalter sagen ab: Auch 2022 kein Stadtfest in Ahrensburg

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind bei Sponsoren und Dienstleistern zu spüren. Gleichzeitig steigen unter anderem die Nebenkosten für Strom. Das Ahrensburger Stadtforum und Event-Profi Arno Teegen sagen daher ab.

Ahrensburg | Diese Oster-Überraschung wird die Freunde von Open-Air-Veranstaltungen in Stormarn nicht freuen. Nachdem es vor einigen Wochen noch hieß, dass das Ahrensburger Stadtfest nach den Absagen in den beiden Vorjahren 2022 wieder stattfinden soll, wurde jetzt doch erneut die Notbremse gezogen. Das Comeback eines der größten Events in Stormarn verschiebt sich...

