Streit in Gudow eskaliert : Vater droht Sohn zu erschießen – Sondereinsatzkommando rückt an

Sohn flüchtet aus Wohnung in Gudow, weil der Vater – der Schusswaffen besitzt – ihn bedroht. Größerer Polizeieinsatz kann Schlimmeres verhindern.

Gudow | Größerer Polizeieinsatz unter SEK-Beteiligung am Dienstagnachmittag, 9. November, in Gudow (Herzogtum Lauenburg): Ein 21-Jähriger meldete sich um 16.35 Uhr über Notruf bei der Polizei und teilte einen Streit mit seinem Vater (55) mit. Der zunächst nur verbale Streit sei eskaliert und sein Vater habe ihm angedroht, ihn zu erschießen, so der junge Ma...

