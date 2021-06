VW Passat fährt auf Ford auf : A21 – mit gut 1,2 Promille Unfall im Baustellenbereich verursacht

Auf der Autobahn 21 zwischen Leezen und Schwissel kam es in Fahrtrichtung Kiel zum Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen leichte Verletzungen erlitten. Unter Alkoholeinfluss stehender Fahrer setzte Tour fort.

Schwissel/Leezen | Verkehrsunfall auf der A21, Fahrtrichtung Kiel, am Beginn des Baustellenbereichs zwischen den Anschlussstellen Leezen und Schwissel. Laut Polizei stand ein Fahrzeugführer bei der Kollision am Mittwochnachmittag, 23. Juni, unter Alkoholeinfluss. Ford kracht in die Mittelleitplanke Laut Polizei fuhr ein 29-jähriger Ford-Fahrer aus Wahlstedt um 15....

