Talkau - Auffahrunfall auf A24 : VW prallt gegen BMW – der wird noch auf einen Skoda geschoben

Weil ein 24-jähriger VW-Fahrer die Fahrbahnverengung auf der A24 bei Talkau nicht rechtzeitig sieht, kommt es zu einem Auffahrunfall mit drei verletzten Personen.

Fuhlenhagen/Talkau | Eine Verengung der Fahrbahn etwa zwei Kilometer hinter der Anschlussstelle Talkau sorgte am Dienstagvormittag auf der A24 in Richtung Hamburg für einen Auffahrunfall. Durch die Verengung kam der Verkehr auf dem rechten Fahrstreifen ins Stocken. Ein 24-jähriger VW Fahrer aus Dessau bemerkte das aber nicht rechtzeitig und prallte in das Heck eines no...

