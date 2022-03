Unfall in Stormarn : VW Touran kollidiert in Großhansdorf mit einem Geldtransporter

Die Fahrerin des VW wurde verletzt und in eine Klinik eingeliefert. Beide Fahrzeuge mussten nach dem Zusammenstoß abgeschleppt werden.

Großhansdorf | Beim Abbiegen von der Straße An der Eilshorst zur Handorfer Landstrasse geriet am Dienstagmittag, 1. März, eine Autofahrerin in den Gegenverkehr und hat dort einen Geldtransporter frontal gerammt. Autofahrerin in Klinik eingeliefert Die Frau wurde bei dem Zusammenprall verletzt und kam nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit einem...

