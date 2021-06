Mit VW Polo in Graben : Fahrer in Wentorf hatte 2,2 Promille und keinen Führerschein

Der VW-Polo-Fahrer befand sich alleine im Fahrzeug und blieb bei dem Verkehrsunfall in Wentorf unverletzt.

Wentorf | So hatte sich das ein 26 Jahre alter Mann aus der Umgebung von Reinbek wohl sicher nicht vorgestellt, als er am Sonntag, 20. Juni, gegen 5.15 Uhr mit einem VW Polo im Friedrichsruher Weg in Wentorf unterwegs war. Es kam zum Verkehrsunfall. Ein Unfall mit Folgen für den Fahrer. Graben war Endstation Nach Angaben der Polizei war der Mann in Wentor...

