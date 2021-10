Spezialcontainer kühlt Akkus : VW Golf mit Elektroantrieb in Wilstedt komplett ausgebrannt

Um zu verhindern, dass die Akkus sich erneut entzünden, wurde das Fahrzeug in einen Container gestellt, der mit Wasser geflutet werden kann.

Wilstedt | Nach dem Brand eines VW Golf 8 GTE mit Elektroantrieb in Wilstedt in der Nacht auf Sonntag,10. Oktober, hat die Freiwillige Feuerwehr Wilstedt das Autowrack sicherheitshalber in einen speziellen Abrollbehälter getaucht. Der Container ist wasserdicht und kann somit beim Brand von Hochvoltbatterien, wie sie zum Beispiel bei Elektro- oder Hybridfahrze...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.