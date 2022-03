Prozess in Hamburg : Urteil gegen mutmaßliche IS-Rückkehrerin aus Bad Oldesloe soll heute fallen

Der Mutter, die mit ihrem 14-jährigen Sohn aus Schleswig-Holstein zum Islamischen Staat in Syrien reiste, droht eine mehrjährige Gefängnisstrafe. Der Sohn starb bei einem Raketenangriff.

Hamburg | Im Prozess gegen eine mutmaßliche IS-Rückkehrerin will das Hanseatische Oberlandesgericht in Hamburg am Donnerstag (9 Uhr) sein Urteil verkünden. Die Bundesanwaltschaft hat siebeneinhalb Jahre Haft für die 44 Jahre alte Deutsche aus Bad Oldesloe gefordert. Die Angeklagte habe sich 2016 in Syrien erst der islamistischen Miliz Jund al-Aqsa und dann d...

