Reinbek : Zwei Verletzte bei Unfall auf der Landesstraße 94

BMW kommt auf L94 plötzlich von der Straße ab, rammt einen Baum und überschlägt sich. Zwei Menschen werden verletzt.

Reinbek | Bei einem Verkehrsunfall wurden am Sonntag, 21. März, auf der Landesstraße 94 zwei Menschen verletzt. Ein BMW kam in der Nähe des Reinbeker Stadtteils Büchsenschinken von der Straße ab, rammte einen Baum, überschlug sich und blieb in der Böschung neben der Fahrbahn auf dem Dach liegen. Die beiden Insassen kamen ins Krankenhaus Die beiden Insasse...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.