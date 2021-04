Mercedes kommt von Fahrbahn ab : Auto kracht gegen Leitplanke – A1 voll gesperrt

Nach Unfall in Höhe der Ausfahrt Großhansdorf staute sich der Verkehr bis hinter das Autobahnkreuz Bargteheide zurück.

Großhansdorf | Nach einem Unfall war die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Süden am Sonntagnachmittag, 25. April, voll gesperrt. Dadurch staute sich der Verkehr bis hinter das Autobahnkreuz Bargteheide zurück. In Höhe der Ausfahrt Großhansdorf war ein Mercedes gegen die Leitplanke geprallt. Menschen wurden nicht verletzt. Fahrzeug musste abgeschleppt werden Nach ers...

