Unfall in Reinbek : Verunglückter Autofahrer hatte einen Herzinfarkt

Der verunglückte Fahrer von Reinbek ist im Krankenhaus gestorben – nach einem Herzinfarkt.

Reinbek | Noch am Unfallort am Sonntagmittag, 9. Januar, in Reinbek war der 51 Jahre alte Audi-Fahrer reanimiert und ins Krankenhaus gebracht worden. Dort starb der 51-Jährige allerdings am Dienstagabend, 11. Januar. Nicht der eigentliche Unfall war demnach die Todesursache, sondern der Gesundheitszustand des Verunglückten. Er hatte einen Herzinfarkt. Rückwä...

