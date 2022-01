Schwerer Unfall in Reinbek : Rückwärts durch einen Zaun – Fahrer wird noch vor Ort reanimiert

Die Feuerwehr schnitt das Dach des Audis mit einer Säge und einem hydraulischen Gerät auf. Noch im Wrack kämpften Rettungskräfte und ein Notarzt um das Leben des Autofahrers.

Reinbek | Bei einem Unfall wurde am Sonntagmittag, 9. Januar, in Reinbek ein Autofahrer lebensgefährlich verletzt. Mit seinem Audi A3 war der Mann in der Straße am Holländer Berg Ecke Schaumannskamp rückwärts durch einen Zaun auf ein Grundstück gefahren. Fahrer wird vor Ort reanimiert Durch den Aufprall kam der Wagen schräg hoch zum Stillstand. Der Fahrer...

