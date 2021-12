Herzogtum Lauenburg : Unfall auf der Dorfstraße in Mühlenrade – Autofahrerin schwer verletzt

Nach ersten Erkenntnissen wollte die VW-Fahrerin auf einer Grundstückseinfahrt wenden, dabei war der Mercedes mit dem VW zusammengeprallt.

Mühlenrade | Bei einem schweren Unfall wurde am Montag in Mühlenrade (Herzogtum Lauenburg) eine Autofahrerin schwer verletzt. Zwei weitere Unfallbeteiligte wurden vorsorglich vom Rettungsdienst betreut. Auf der Dorfstraße waren ein VW und ein Mercedes miteinander kollidiert. Dabei wurde die Fahrerin des VW in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. In Abstimmung mit dem No...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.