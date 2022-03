Unfall in Lütjensee : Lieferwagen rollt los – Mann zwischen Mauer und Auto eingeklemmt

Weil sein geparkter Lieferwagen plötzlich davonrollte, geriet sein Fahrer in eine bedrohliche Situation. Die Feuerwehr befreite den eingeklemmten Mann. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

Lütjensee | Bei einem Arbeitsunfall wurde am Donnerstagnachmittag, 24. März, ein Fahrer eines Lieferdienstes für Tiefkühlkost verletzt. Transporter geriet plötzlich ins Rollen Der Mann hatte seinen Transporter in der Straße Am Kuckucksberg an einer Lieferanschrift geparkt, als dieser plötzlich auf der abschüssigen Straße ins Rollen geriet. Beim Versuch den ...

