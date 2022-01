Schwerer Unfall in Geesthacht : Wohnmobil-Fahrer übersieht beim Abbiegen VW Golf – Ein Schwerverletzter

Mit schweren Verletzungen musste am Freitagabend der Fahrer eines VW Golf nach einem Verkehrsunfall in Geesthacht ins Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer eines Wohnmobils hatte ihm die Vorfahrt genommen.

Geesthacht | Laut Polizeiangaben kam es am Freitag gegen 17.20 Uhr zu einem schweren Unfall in Geesthacht. Der Fahrer eines Wohnmobils übersah demnach beim Abbiegen in die Straße „Am Schleusenkanal“ einen VW Golf. Der Fahrer des Wagens konnte nicht mehr ausweichen und fuhr dem Wohnmobil mit hoher Geschwindigkeit in die Seite. Während der Unfallverursacher mit...

