Unfall in Geesthacht : Betrunkene Fahrerin kracht frontal in entgegenkommendes Auto

Auf gerader Strecke verlor die 45-jährige Hamburgerin offenbar die Kontrolle über ihr Fahrzeug und krachte in den entgegenkommenden Opel eines 29-Jährigen. Nach Angaben der Polizei war sie wohl betrunken.

Geesthacht | Eine stark alkoholisierte Autofahrerin hat am Sonnabend (8. Januar) gegen 16 Uhr in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) einen Frontalzusammenstoß ihres Wagens mit einem entgegenkommenden Auto verursacht. Die Frau pustete nach Polizeiangaben während der Unfallaufnahme einen Atemalkoholwert von mehr als zwei Promille.

