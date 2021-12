Kreis Stormarn : Unfall in Eichede: Autofahrer überschlägt sich mit SUV

Der Mann kam aus ungeklärter Ursache auf der L296 von der Fahrbahn ab und geriet in den Grünstreifen Dabei überschlug er sich mit seinem Honda.

Eichede | Bei einem Unfall wurde am späten Freitagabend in Stormarn ein 47 Jahre alter Autofahrer verletzt. Der Mann war mit seinem Honda SUV von Eichede in Richtung Stubben unterwegs, als er auf der Stubber Chausee (L296) von der Fahrbahn abkam und in den Grünstreifen geriet. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf dem Dach...

