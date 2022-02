Schwerer Unfall in Bargteheide : Mercedes AMG kracht in Gebüsch und landet auf dem Dach

Der Fahrer des Mercedes verlor in einer Linkskurve plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Straße ab. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Bargteheide | Bei einem schweren Verkehrsunfall in Bargteheide (Kreis Stormarn) sind am Samstag (26. Februar) gegen 5 Uhr zwei Männer verletzt worden. Der Fahrer des Mercedes AMG war auf der Straße Langenhorst in Richtung Hammoor unterwegs, als er in einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn abkam und im Graben landete. Insassen kommen ins Krankenhaus D...

