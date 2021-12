Zeugen am Unfallort befragt : Zusammenstoß beim Ausparken in der Rathausstraße in Bargteheide

Ein unachtsamer Moment hat in der Rathausstraße der Stadt Bargteheide eine Kollision ausgelöst. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Bargteheide | Kurz nicht aufgepasst und schon hat es gekracht. Beim Ausparken sind am Dienstagmittag, 21. Dezember, in der Rathausstraße in Bargteheide ein BMW und ein Transporter zusammengeprallt. Unfallhergang und Schadenshöhe noch unklar Die Rettungskräfte wurden um 13.09 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit „eingeklemmter Person“ alarmiert. Diese Erstmeldung v...

