Unfall auf der L92 bei Braak : 18-jährige Fahrerin weicht Tier aus und landet im Graben

Die Polizei befreite die junge Frau aus ihrer Notsituation. Ersten Berichten zufolge soll die Frau einem Tier ausgewichen sein, dadurch von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt sein.

Braak/Großensee | Verkehrsunfall. Person eingeklemmt. So lautete die Meldung, die die Feuerwehr, Polizei, Rettungswagenbesatzung und Notarzt am Sonntagabend, 30. Januar, zur L92 zwischen Braak und Großensee ausrücken ließen. Frau weicht Tier aus und landet im Graben Eine 18-jährige Fahrerin steckte in ihrem Fiat fest, der im Graben lag. Ersten Berichten zufolge s...

