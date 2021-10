Unfall auf B75 bei Lübeck : Fehler beim Abbiegen: Autos stoßen frontal zusammen – Frau schwer verletzt

Ein Geländewagen und ein Kleinwagen waren unweit der Ortschaft Ratzbek im Kreis Stormarn miteinander kollidiert. Die Bundesstraße musste teilweise gesperrt werden.

Ratzbek | Schwerer Unfall am Freitag (15. Oktober) auf der B75 kurz vor Lübeck: Bei einem missglückten Abbiegemanöver ist in Ratzbek (Kreis Stormarn) eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Zum Gesundheitszustand des anderen beteiligten Autofahrers gab es zunächst keine genaueren Angaben; der verletzte Mann wollte selbst einen Arzt aufsuchen. Unfall an der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.