Busbahnhof in Ahrensburg : Unbekannter droht ihm mit Schlägen – 18-Jähriger beraubt

Etwas Kleingeld wollte der junge Mann dem Unbekannten geben. Doch das habe diesem nicht ausgereicht. Er drohte dem 18-Jährigen mit Gewalt.

von Susanne Link

11. Oktober 2021, 18:05 Uhr

Ahrensburg | Erst fragte er nach Geld, dann drohte er mit Schlägen: Am Busbahnhof in Ahrensburg soll es laut Polizei am Montag, 11. Oktober, gegen 8.30 Uhr zu einem Raub gekommen sein. Die Polizei Ahrensburg sucht nun Zeugen.

Unbekannter fragte nach Geld

„Nach aktuellem Erkenntnisstand wartete ein 18-jähriger aus dem Kreis Stormarn am Busbahnhof als sich eine unbekannte männliche Person ihm näherte und nach Geld fragte“, schildert Polizeisprecherin Jacqueline Fischer das Geschehen kurz vor der Tat.

Kleingeld reichte dem circa 30-40 Jahre alte Mann nicht

Der junge Mann sei bereit gewesen, dem Unbekannten etwas Kleingeld zu geben. Doch dem circa 1,80 Meter großen und circa 30-40 Jahre alte Mann habe das nicht ausgereicht. „Nach Androhung von Schlägen händigte der Stormarner dem Unbekannten einen Geldschein aus“, berichtet Fischer. Im Anschluss sei der Räuber in das Bahnhofsgebäude gegangen.



Kriminalpolizei Ahrensburg sucht Zeugen

Wer den Vorfall beobachtet hat oder Angaben zu dem mit einer dunklen Mütze, einer dunklen Jacke, dunklen Jeans und schwarzen Arbeitsschuhen bekleidet Mann machen kann, wird von der Kriminalpolizei Ahrensburg gebeten sich unter der Telefonnummer 04102/ 809-0 zu melden.