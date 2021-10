Polizei sucht Zeugen : Unbekannter Täter bricht in Einfamilienhaus in Grönwohld ein

Unerkannt flüchtete der Einbrecher, der sich am Freitag, 22. Oktober, Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Krobarg verschaffte. Nun sucht die Polizei Zeugen, um den Täter zu ermittelt.

Grönwohld | Unerkannt schlich sich ein bislang unbekannter Täter am Freitag, 22. Oktober, in ein Einfamilienhaus im Krobarg in Grönwohld. Und unerkannt flüchtete der Einbrecher, der sich irgendwann zwischen 18.20 Uhr am Abend und 1 Uhr morgens Zutritt zu dem Haus verschafft hatte. Nun sucht die Polizei Zeugen, um den Täter zu ermittelt. Diebesgut und Schade...

