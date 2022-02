Sofortfahndung nach Tätern : Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten in Schwarzenbek

Bei der Explosion wurde das Gerät in der Kollower Straße an der Ecke Danziger Straße komplett zerstört.

Schwarzenbek | Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht auf Sonntag, 6. Februar, in der Kollower Straße, Ecke Danziger Straße in Schwarzenbek (Herzogtum-Lauenburg) einen Zigarettenatutomaten gesprengt. Das Gerät wurde dabei total zerstört. Trümmerteile hatten sich rund um den Tatort verteilt. Auch lagen Geld und Zigarettenschachteln lose auf der Straße. ...

