Polizei hofft auf Hinweise : Zigarettenautomat in Hollenbek aufgebrochen – Zeugen gesucht

Avatar_shz von Volker Stolten

17. Mai 2021, 14:41 Uhr

Hollenbek | Nach einem telefonischen Hinweis eines Unbekannten stellten Beamte des Polizeireviers Ratzeburg in der Dorfstraße in Hollenbek am Sonntag, 16. Mai, gegen 9 Uhr einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten fest.

Unbekannte hatten den Automaten in der Zeit vom 15. Mai, 18 Uhr, bis 16. Mai, 8.45 Uhr, gewaltsam geöffnet und Zigaretten sowie Bargeld in unbekannter Menge entwendet.



Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Die Kriminalpolizei Ratzeburg ermittelt, sucht Zeugen und fragt: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht oder Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Dorfstraße in Hollenbek gesehen und kann Angaben zur Tat machen? Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (04541) 809-0 an die ermittelnde Kriminalpolizei Ratzeburg zu wenden.