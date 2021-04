Zeugen gesucht : Außenspiegel von 19 Fahrzeugen in Ahrensburg gestohlen

Die Kriminalpolizei Ahrensburg sucht Zeugen nachdem an 19 Pkw die Außenspiegel gestohlen wurden.

Patrick Niemeier

08. April 2021, 20:48 Uhr

Ahrensburg | In Ahrensburg waren in der Nacht zum 8. April offenbar Kriminelle mit einem ganz bestimmten Ziel unterwegs. Denn an insgesamt 19 Fahrzeugen in der Parkallee, dem Ahrensfelder Weg, der Waldstraße sowie dem Bargenkoppereder wurde die Verglasung der Außenspiegel gestohlen.

Unterschiedlichste Automarken betroffen

Laut Polizei stammten die Pkw von unterschiedlichsten Marken. Betroffen waren Opel, Mercedes, BMW, Volvo, Audi, VW, Jaguar und Fiat.

Eine Gesamtschadenshöhe konnten die Ermittler noch nicht angeben. Die Kripo Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen. Jetzt werden zeugen gesucht.

Zeugenaufruf der Kripo Ahrensburg

Die Polizei fragt: Wer hat in der Nacht 07./08. April 2021 im Bereich der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102/ 809-0 entgegen.