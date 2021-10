Arbeitsunfall in Unternehmen : Unbekannte Flüssigkeit ausgekippt – Gefahrguteinsatz in Ahrensburg

Neben der Feuerwehr Ahrensburg sind auch mehrere Rettungswagen sowie der Löschzug Gefahrengut alarmiert worden. Wie es zu dem Arbeitsunfall kam, ist noch unklar.

Ahrensburg | Großeinsatz für die Feuerwehr Ahrensburg in der Bogenstraße in Ahrensburg. In einem Unternehmen ist eine unbekannte Chemikalie umgekippt worden. Löschzug Gefahrgut vor Ort Um 12.40 Uhr am Mittwoch, 27. Oktober, wurden die Rettungskräfte alarmiert. Auch zwei Rettungswagen, ein Notarzt, und die organisatorische Leitung des Rettungsdienstes sowie d...

