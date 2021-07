Umwelt-Rowdys am Werk : 36 mit Glaswolle gefüllte Müllsäcke illegal in Büchen entsorgt

Gleich an zwei Stellen in Büchen im Kreis Herzogtum Lauenburg hat ein oder haben mehrere Verursacher ihr Dämm-Material in der Natur abgelegt.

Avatar_shz von Volker Stolten

16. Juli 2021, 13:41 Uhr

Büchen | Frevel an der Umwelt: Unbekannte haben am Mittwoch, 14. Juli, in Büchen (Herzogtum Lauenburg) ihren Müll einfach in die Natur geworfen. Die Polizei fand Richtung Gleisanlagen zum Büchener Bahnhof 17 mit Glaswolle gefüllte Müllsäcke. Gar 19 Müllsäcke voller Glaswolle und Folien lagen im Nüssauer Weg (Einmündungsbereich nach Neu Nüssau /Steinkrug in Büchen).



Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Die Polizeistation Büchen ermittelt, ob die Verursacher in beiden Fällen identisch sind, sucht Zeugen und fragt: Wer hat in den vergangenen Tagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den beiden genannten Bereichen beobachtet? Hinweise bitte an das Polizei Autobahn- und Bezirksrevier Ratzeburg, Fachdienst für Umwelt- und Verbraucherschutzdelikte, Rufnummer (04541) 809-1321.