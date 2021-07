Ahrensburg : Umgestürzter Baum blockiert Hagener Allee

In Ahrensburg kippte ein Baum auf die Hagener Allee, weil die Erde vom tagelangem Regen aufgeweicht war.

Ahrensburg | In der vom tagelangem Regen aufgeweichten Erde hatten in der Nacht zum Samstag (10. Juli) die Wurzeln eines über zehn Meter hohen Laubbaumes keinen ausreichenden Halt mehr gefunden. Der Baum kippte quer über die Hagener Allee und einen Fußgängerweg in Ahrensburg. Menschen wurden nicht verletzt. Als der Baum fiel, fuhr zum Glück gerade kein Auto an der...

