2G, Masken, „Freedom Day“ : Was denken Bad Oldesloer über die gelockerten Corona-Regeln?

Sind die Corona-Regeln immer noch zu streng? Oder gehen die Lockerungen sogar zu weit? Unsere Zeitung fragte in der Bad Oldesloer Innenstadt nach.

Bad Oldesloe | Seit Montag gelten auch in Stormarn die neusten Coronamaßnahmen. Sie besagen, dass Menschen, die entweder geimpft, genesen, oder getestet sind, in den meisten Innenräumen von der Maskenpflicht befreit sind. Was von Ministerpräsident Daniel Günther als „großer Schritt zurück zur Normalität mit weniger Grundrechtseinschränkungen in einer weitgehend g...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.