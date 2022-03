Corona in Stormarn : Ukraine-Flüchtlinge sorgen für mehr Andrang in Corona-Impfzentren

Während Novavax offenbar tatsächlich deutsche Impfskeptiker nicht überzeugen konnte, nutzen viele der Ukraine-Flüchtlinge, die in Stormarn ankommen, die Möglichkeit, sich gegen das Virus impfen zu lassen.

Bad Oldesloe/Glinde/Großhansdorf | Die Nachfrage nach Corona-Impfungen ist in den vergangenen Wochen auch in Stormarn allgemein gesunken. Aber die drei Impfstellen in Glinde, Großhansdorf und Bad Oldesloe sollen trotzdem – wie geplant – bis Ende Juni geöffnet bleiben. Das bestätigte die Kreisverwaltung auf Nachfrage. Und im Süden des Kreises gab es zuletzt auch durchaus an manchen T...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.