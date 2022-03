Auslandsjahr, Corona, Ukraine : Wie es sich gerade als Schülerin aus Stormarn in den USA anfühlt

Ein Auslandsjahr ist für einen jungen Menschen ein bedeutender Schritt, zumal unter Pandemie-Bedingungen. Wie geht es einer 16-Jährigen, wenn sie tausende Kilometer von zuhause entfernt Nachrichten vom Krieg erreichen?

Lütjensee/Nebraska | Ein Auslandsjahr zu machen ist so eine Sache. Ein Jahr verlässt man die Heimat, die Familie und Freunde und baut sich in irgendeinem anderen Land ein komplett neues Leben auf Zeit auf, mit einer neuen Heimat, einer neuen Familie und neuen Freunden. In Zeiten der Corona-Pandemie kommen noch viele Regeln und Verbote hinzu. Doch wie fühlt es sich an, ...

