Unwetter und Hochwasser : Überschwemmungssituation im Kreis Stormarn entspannt sich

Besonders bewährt hat sich in der aktuellen Hochwassersituation die neue Sohlgleite in Bad Oldesloe, teilt der Bürgermeister mit. Manche Einsatzkräfte sind noch das Wochenende über in Ostholstein im Einsatz.

Bad Oldesloe | So manche Felder, Wiesen und auch Wanderwege am Rande von Flüssen und Seen sind in Stormarn noch überflutetet, aber insgesamt hat sich die Hochwasser- und Überschwemmungslage im Kreis entspannt. Das bestätigte Andreas Rehberg, Fachbereichsleiter Sicherheit und Gefahrenabwehr beim Kreis. Weiterlesen: Hochwasser und Überschwemmungen beschäftigen die ...

