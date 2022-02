Unwetter über Stormarn : Überschwemmungen im Gewerbegebiet Siek führen zu Großeinsatz

Seit dem frühen Montagmorgen sind mehrere Feuerwehren im Gewerbegebiet Siek-Jacobsrade im Einsatz. Ein Regenrückhaltebecken ist übergelaufen und hat den Parkplatz des Lidl-Zentrallagers überflutet.

Siek | Ein verstopfter Abfluss und die Regenfälle der vergangenen Tagen in den drei Sturmtiefs haben am Montagmorgen, 21. Februar, zum Überlaufen eines Regenrückehaltebeckens im Gewerbegebiet Siek-Jacobsrade geführt. Einsatz seit 7 Uhr am Montagmorgen Die Feuerwehren Siek und Meilsdorf waren als erste Wehren kurz nach 7 Uhr am Montagmorgen, 21. Februar...

