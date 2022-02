Starke Regenfälle in Stormarn : Überschwemmte Straßen sorgen für Feuerwehr-Einsätze

Die Regenfälle sorgen für mehrere Lenzeinsätze im Kreis Stormarn. Am Sonntag waren es bis 17 Uhr insgesamt 14 Einsätze dieser Art im Kreisgebiet

Hoisdorf/Havighorst | Die Lenzeinsätze für die Freiwilligen Feuerwehren in Stormarn dauern an. Bedingt durch die anhaltend starken Regenfälle im Kreis hatte die Rettungsleitstelle IRLS Süd am Sonntag bis 17 Uhr insgesamt 14 Lenzeinsätze disponiert. Weiterlesen: Teich einer Fischzucht läuft in Hoisdorf erneut über Fischteich läuft über und Regenwasser kann an Feldern ...

