Autobrand in Schwarzenbek : Feuerwehr verhindert Übergreifen der Flammen auf weitere Fahrzeuge

War es wieder Brandstiftung oder war diesmal ein technischer Defekt die Ursache? In Schwarzenbek ging jetzt ein BMW in Flammen auf.

Schwarzenbek | Das war knapp: Im Neubaugebiet an der Straße Dreiangel konnten Schwarzenbeks Feuerwehrleute nach einem Alarm am Dienstagabend, 11. Januar, verhindern, dass das Feuer eines brennenden Autos auf weitere geparkte Autos übergriff. So blieb der Schaden übersichtlich, nur der betroffene BMW war total hin. Flammen waren schnell unter Kontrolle Gegen 20...

