Kripo Reinbek sucht Zeugen : Täter mit langem Messer überfällt Tankstelle in Aumühle

In Aumühle ist es am späten Dienstagabend, 11. Januar, zu einer Raubstraftat in einer Tankstelle gekommen. Der Täter floh mit Bargeld im oberen dreistelligen Bereich.

Aumühle | Die Kriminalpolizei in Reinbek sucht einen etwa 20 Jahre alten und 1,85 Meter großen sowie schlanken Mann, der einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Jogginghose und schwarze Maske trug. Der Unbekannte mit südeuropäischem Akzent soll am Dienstag, 11. Januar, eine Tankstelle in Aumühle (Herzogtum Lauenburg) überfallen haben. Täter hatte lang...

