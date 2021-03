Coronavirus in Stormarn : Corona-Inzidenzwert in Stormarn über das Wochenende auf 70,4 gestiegen

Vom 6. bis 8. März kamen in Stormarn 48 weitere Coronafälle hinzu. Der Inzidenzwert ist deutlich auf 70,4 gestiegen.

Bad Oldesloe | 48 Corona-Neuinfektionen über das Wochenende bedeuten einen Anstieg des 7-Tage-Inzidenzwerts für Stormarn auf 70,4. Das teilte der Kreis am Montag,8. März, mit. Aus der Gesamtstatistik wurde ein Fall statistisch bereinigt, was dazu führt, dass es nun 4907 positive Corona-Tests in Stormarn seit Beginn der Pandemie vor einem Jahr im Frühjahr 2020 gab...

