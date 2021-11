Inzidenzwert auf Jahreshoch : Über 100 Corona-Neuinfektionen und ein weiterer Toter in Stormarn

Der Inzidenzwert war nur am 23. Dezember 2020 höher als am 19. November. Drei Covid-19-Patienten liegen außerdem aktuell auf Intensivstationen im Kreis Stormarn.

Bad Oldesloe | Zum zweiten Mal innerhalb von nur einer Woche ist in Stormarn ein neuer Jahreshöchstwert des Corona-Inzidenzwerts im Kreis erreicht worden, wie das Gesundheitsamt am Freitag, 19. November, mitteilen musste. Ebenfalls zum zweiten Mal von sieben Tagen lag die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Virus, das sei Anfang 2020 die Welt in Atem hält...

