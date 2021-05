Leichtathletik : Tim Rummelhagen: Auf Tuchfühlung mit der Elite

Im Vergleich mit den besten U20-Hürdenläufern Deutschlands hat sich Tim Rummelhagen von der LG Reinbek-Ohe in Weinheim achtbar geschlagen. Der 18-Jährige belegte im Sepp-Herberger-Stadion den dritten Platz.

Reinbek | Zu den nationalen Topathleten zählt Tim Rummelhagen noch nicht. Den Stars der Szene aber kam der der 18-jährige Leichtathlet der LG Reinbek-Ohe am Wochenende bei der Kurpfalz Gala in Weinheim ganz nah. Im Sepp-Herberger-Stadion tummelte sich Deutschlands Elite, um sich auf die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) vorzubereiten. Auf Ein...

