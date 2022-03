Fußball-Verbandsliga Süd : TuS Hoisdorf gewinnt Kellerduell gegen Borussia Möhnsen

Im ersten Pflichtspiel nach der Winterpause hat der TuS Hoisdorf einen enorm wichtigen Sieg im Abstiegskampf der Fußball-Verbandsliga Süd eingefahren. Der TuS besiegte am Freitag, 25. März, Schlusslicht Borussia Möhnsen.

Hoisdorf | Der TuS Hoisdorf hat das Kellerduell in der Fußball-Verbandsliga Süd gegen den SV Borussia Möhnsen mit 1:0 (0:0) für sich entschieden und nach dem Sieg über das Tabellenschlusslicht die Abstiegszone verlassen. Mit nunmehr zwölf Punkten verbesserten sich die Stormarner auf Rang neun und stellten den Anschluss an das untere Mittelfeld her. Meine Manns...

