Trotz eher geringer Resonanz : Bargteheide möchte „Impfen für jedermann“-Aktion wiederholen

Die eher geringe Resonanz für die Corona-Impfung ohne Termin könnte an der kurzfristigen Ankündigung gelegen haben, glaubt die Stadtverwaltung.

Bargteheide | Lag es an der kurzfristigen Ankündigung, dass nur knapp über die Hälfte der Corona-Impfdosen genutzt wurden? Fakt ist: Obwohl bei der ersten Aktion „Impfen für jedermann“ im Bargteheider Stadthaus am 19. Juni die Resonanz geringer als erwartet war, soll es bereits am 28. Juni eine Wiederholung geben. 80 der 150 verfügbaren Astrazeneca-Impfdosen kon...

